Кровавое ДТП в России: автобус с пассажирами сорвался с обрыва - более 40 пострадавших

Падение автобуса остановила бетонная стена высотой примерно в шесть метров / Блокнот

На трассе Новороссийск – Керчь произошла смертельная авария – пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал с 10-метрового обрыва.

Автобус после вылета с дороги оказался частично на крыше, частично - на левом боку. Его падение на землю остановила бетонная стена высотой примерно в шесть метров.

По данным МЧС России, в автобусе находился 41 человек, в автомобиле – четыре человека. В Минздраве региона подтвердили информацию о четырех погибших, двое из них – дети. Погибшие были пассажирами внедорожника. Кроме того, количество пострадавших и госпитализированных в результате аварии достигло 41 человека, из них – 12 детей.

Попавший в ДТП автобус принадлежал ведомственному санаторию Федеральной налоговой службы Эллада. Он следовал из Пшады в Анапу.

Напомним, в ночь на пятницу, 2 августа, в Апанасенковском районе Ставропольского края России рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, погибли пять человек. Кроме того, в результате кровавого ДТП госпитализированы 15 человек.