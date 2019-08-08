Авария на украинской электростанции: СМИ рассказали о скрывавшем "ихтамнетов" секретном центре в РФ

8 августа 2019, 20:06

Среди разработок центра - специальная нейросеть, которая на спутниковых снимках находила танки.

Россия, военные, флагРФ
Среди основных заказчиков ГлавНИВЦ - Минобороны РФ / uapress.info

В России действует Научно-исследовательский вычислительный центр при управлении делами президента РФ, разрабатывающий системы мониторинга и деанонимизацию пользователей в соцсетях.

В частности, одной из задач НИИ стало исследование влияния аварии на одной из украинских электростанций на всю энергосистему страны.

Как рассказал Медузе бывший разработчик НИИ, главными заказчиками разработок были ФСО, ФСБ, МВД, Министерство обороны РФ.

Читайте такжеУбийство украинских военных на Донбассе: Волкер отреагировал на нарушение перемирия"Вот заявили мы, что в Сирии или Донбассе нет российских военных - а они же есть. И приходится наперегонки с Bellingcat искать по геолокации все посты, где какой-нибудь российский военный, дурак, с ружьем в окопе сфотографировался", - рассказал он.

Также среди разработок этого центра - специальная нейросеть, которая на спутниковых снимках находила танки.

"А однажды Минобороны попросило рассчитать, как авария на какой-то одной украинской электростанции скажется на всей электросети страны. То есть если мы "отключаем" в одном месте, не произойдет ли (от перераспределения мощностей) веерное отключение целого ряда электростанций?", - вспоминает бывший сотрудник центра.

Слайд из презентации ГлавНИВЦ под названием "Опыт решения аналитических задач, основанных на больших массивах данных" / meduza.io

Результаты решения этой задачи сохранились в закрытой презентации ГлавНДОЦ "Опыт решения аналитических задач, основанных на больших массивах данных". Один из слайдов посвящен "моделированию и прогнозированию последствий нарушения функционирования объектов инфраструктуры", а расчеты сделаны на примере Украины.

Напомним, ранее специалисты дали прогноз по угрозе для людей и экологии из-за пожара на Ровенской АЭС.

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