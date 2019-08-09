Политтехнолог объяснил, с чего нужно начать депутинизацию

Станислав Белковский утверждает, что уже живет без Владимира Путина / Reuters

Российский политтехнолог Станислав Белковский считает, что депутинизацию нужно начинать с себя.

В РФ стоит придерживаться внутреннего сепаратизма, рассказал эксперт в эфире Радио Свобода.

По словам собеседника, он хочет жить без президента России Владимира Путина и уже сейчас живет.

"…депутинизацию надо начинать с себя. Как только ты перестаешь думать о Путине, перестаешь считать, что он неотъемлемый элемент твоей жизни, который определяет ее сценарий, то, собственно, ты уже живешь не при Путине…", - заявил политтехнолог.

Ранее Станислав Белковский говорил, что в России оптимальный сценарий транзита власти близок к тому, который в 2019 году был реализован в Казахстане. Эксперт полагает, что такой сценарий может быть воплощен в жизнь до 2024-го, в котором заканчивается очередной президентский срок Владимира Путина.