В партии Зеленского рассказали, почему текст Минских соглашений неудачный

Богдан Яременко / Главред

Новоиспеченный нардеп от политсилы президента Владимира Зеленского, партии Слуга народа, дипломат Богдан Яременко убежден, что Украина в связи с Минскими соглашениями стоит перед сложной дилеммой.

"Мы не сможем осуществить такую ревизию [Минских соглашений - Главред]. Это большая иллюзия, которой успокаивали на протяжении 5 лет и меня как эксперта, и в целом общественность. Мол, да вы не бойтесь, никто не собирается их выполнять, это чушь и т.д. Нет, либо мы проиграем это до конца, и нас заставят все выполнить, либо мы полностью переиграем ситуацию. Потому что на ревизию Минска Россия едва ли когда-нибудь пойдет", − заявил он в интервью порталу Цензор.

Более, непосредственно формулировки Минских соглашений сам Яременко считает крайне неудачными.

"И они неслучайно такие неудачные в рамках Минских соглашений. О том, что там, например, контроль за границей передается после дня выборов – ну, что это такое? И вот это нам вряд ли позволят изменить", − подвел итоги он.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Безсмертный рассказал, как официальному Киеву нужно поступить с Минским процессом − после недавней гибели украинских морпехов под Павлополем.

