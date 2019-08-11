Стало известно о судьбе грозившего мочиться в вина экс-гендиректора Рустави 2

Николоз Гварамия / Скриншот видео с youtube.com

Бывшему гендиректору грузинского телеканала Рустави 2 Нике Гварамии в качестве меры пресечения избран залог в размере 40 тысяч лари (более 13,6 тысяч долларов).

Такое решение принял городской суд Тбилиси, сообщается на сайте телеканала Рустави 2. Решением суда Гварамии запрещено покидать страну без разрешения следственного органа.

В свою очередь сам Гварамия намерен обжаловать решение суда, в также добавил, что не собирается платить залог, и назвал дело против него политическим.

Отметим, что уголовное дело против Гварамия возбуждено по статье "использование руководящих полномочий в целях извлечения выгоды, повлекшее значительный ущерб".

Как известно, недавно Гварамия попал в скандал после того, как заявил, что готов мочиться в вино всем, кто из-за рынка РФ поддерживает "продажный режим" председателя правящей партии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили.

Напомним, ранее грузинский журналист Георгий Габуния в студии Рустави 2 записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором обложил матами не только российского лидера, но и грубо высказался о его родителях.