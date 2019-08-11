В Крыму профессор МГУ прочитал лекцию о революции в современной России

Александр Бузгалин на лекции в Крыму нелестно высказался о России / Фото: Крым.Реалии

Во время лекции в Крыму российский неомарксист, профессор МГУ Александр Бузгалин на фоне регулярных разгонов протестов в Москве заявил, что революция в России возможна и ее исход неоднозначен.

Как сообщает ресурс Крым.Реалии, в рамках выступления в Севастополе Бузгалин заявил, что политическая система в России может измениться "либо эволюционным, либо революционным путем".

Ученый допускает мирную революцию, когда на выборах к власти законным путем придут левые силы, что "может заставить правящий класс очень сильно поделиться властью, собственностью и доходами (с народом)".

"В России нет справедливой власти, которая заботится о нас, власть заботится о тех, у кого есть миллиарды... Писать письма – бессмысленно", - сказал он.

Читайте также"Пукина в отставку": в Москве люди вышли на очередной протестПо словам профессора, власть в России принадлежит "олигархии и высшей бюрократии" и они не намерены делиться и улучшать жизнь народа.

Бузгалин заявил, что и во внешней политике Кремлю ведет непоследовательную политику, ориентируясь не на имидж государства, а исключительно на финансовую выгоду.

"Вы, наверное, помните, что совсем недавно Турция сбила наш самолет. Что мы делаем сейчас? Мы продаем Турции самые современные зенитно-ракетные комплексы (С-400) для сбивания самолетов. Мы продаем современнейшие истребители и многое другое, не говоря уже об обычном оружии. Мы продаем нашим врагам наше собственное оружие... И большая часть российских современных вооружений имеет от 10 до 90 процентов комплектующих, произведенных в странах НАТО", – добавил он.

Напомним, Министерство иностранных дел выразило протест из-за очередной поездки президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.

Ранее сообщалось о том, что рейтинг Путина обвалился до 43%, что является самым низким показателем за 18 лет.