Сенцов благословил протесты в Москве

Сенцов благословил протесты россиян / facebook.com/denisovaombudsman

Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, которого президент Украины Владимир Зеленский готов обменять только на Кирилла Вышинского, высказался в поддержку акций протеста в РФ.

"В своем последнем письме нам, которое мы получили в конце недели, Сенцов написал, что ему сейчас остро не хватает информации. По ТВ - о протестах очень мало, "в основном - танковый биатлон". Он пишет в поддержку московских протестующих (Спасибо Юлии Самойловой, сделавшей прекрасный коллаж на эту тему). Еще - благодарит тех, кто его поддерживает. Также Олег беспокоится о том, чтобы не забывали о других политзаключённых. Волнуется о родных, о дочери, которая поступает в школу в Киеве. Ей трудно. Поддерживает её и рад, что вокруг нее - его друзья. Чувствуется, что Сенцов очень надеется на новую власть. Отголоски о переговорах Зеленского с Путиным до Ямала доходят через ТВ", - пересказала слова Сенцова российская правозащитница Татьяна Щур.

Читайте такжеОбмен Сенцова на Вышинского: в России ответили на предложение ЗеленскогоНапомним, в Москве на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу, которая состоялась 3 августа, задержаны 828 человек.

По информации правозащитников, всего на улицы российской столицы вышли более 10 тысяч человек.

Также ранее в Москве произошли самые массовые задержания за последние семь лет. 27 июля на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу, полиция задержала 1373 человека.

Кроме того, сообщалось, митинг в Москве 10 августа стал самым массовым за последние годы. Помимо Москвы протестовали и в других городах России.