В России журналистка получила пулю в голову

В Зябрину стреляли из пневматического ружья / echochel.ru

В России подстрелили сотрудницу редакции газеты Общественный защитник Юлию Зябрину. Инцидент произошел возле подъезда ее дома в Челябинске 8 августа.

Сама потерпевшая рассказала, что в нее прицельно выстрелили из пневматического ружья, пишут российские СМИ. Зябрину доставили в травмпункт на такси знакомые. На данный момент ее уже выписали из больницы.

Журналистка не знает точно, кто в нее стрелял. Однако, убеждена, что нападение может быть связано с публикациями газеты антикоррупционной направленности.

"Нам поступали угрозы от неизвестных по поводу разборок, обещали "разобраться другими способами" и так далее. У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят в основном антикоррупционный характер, и есть опасения, что все связано именно с этим", - считает Зябрина.

По поводу инцидента пострадавшая подала заявление в полицию. В пресс-службе управления МВД по Челябинску сообщили, что по факту нападения проводится проверка. Полиция выясняет, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью журналистки.

Напомним, 31 июля 2018 года было совершено нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк - ее облили кислотой. Гандзюк госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Позже стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры обвиняемым в убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.