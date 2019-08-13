Задержание российского танкера в Херсоне: в РФ попросили Зеленского о помощи

В Украине задержали танкер Мехиник Погодин / vftanker.ru

Президенту Владимиру Зеленскому направлено письмо с просьбой оказать содействие в ситуации вокруг задержанного российского танкера Механик Погодин.

"Судовладелец продолжает предпринимать необходимые действия для обеспечения сохранности и безопасной стоянки судна", — сообщили в пресс-службе компании Волжское пароходство, выступившей с соответствующей инициативой.

В письме отмечается, что убытки от простоя Механика Погодина в Украине превысили $2,5 млн.

Напомним, российский танкер Механик Погодин был задержан в порту Херсона 11 августа 2018 года.

Судно арестовали из-за того, что в 2011 году ВЭБ-Лизинг выдал деньги на постройку танкера, в отношении которого действуют санкции на Украине.