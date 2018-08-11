Задержание российского танкера в Херсоне: в Госдуме угрожают Украине

В Госдуме пообещали Украине проблемы в случае задержания очередного российского судна / Фото: govoritmoskva.ru

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников пригрозил «жестко» ответить украинской власти за задержание в порту Херсона российского танкера «Механик Погодин».

«Пусть только попробуют задержать. Они уже задержали судно «Норд» и сейчас имеют кучу проблем с досмотром кораблей в Азовском море. Задержат российский танкер «Механик Погодин» и наших моряков — примем еще дополнительные меры. А по поводу «Норда» я получил ответы от Минречфлота и пограничников. Я полностью удовлетворен их действиями. Если украинцы хотят и дальше наживать себе проблемы, то пусть наживают. У нас всегда есть чем ответить», - цитирует российского политика «Говорит Москва».

Ранее в Херсонском морском торговом порту сотрудники СБУ выявили танкер Mekhanik Pogodin под флагом России, компания-владелец которого входит в санкционный список СНБО.

Позже в СБУ заявили, что решения суда о задержании судна или задержании экипажа нет.