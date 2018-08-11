СБУ прояснила ситуацию с заблокированным в Херсоне российским судном

Mekhanik Pogodin

Российский танкер Mekhanik Pogodin, зашедший в порт Херсона накануне, заблокирован, но решения суда о задержании судна или задержании экипажа нет.

Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

"Судно Mekhanik Pogodin принадлежит компании, на которую Совет национальной безопасности Украины наложил санкции. Приняты меры блокировки активов. На данный момент команда не задержана, но с судном разбираются. Также пока нет судебной санкции на его задержание, но работают" - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что покинуть порт судно пока не может

Ранее в Херсонском морском торговом порту сотрудники СБУ выявили танкер Mekhanik Pogodin под флагом России, компания-владелец которого входит в санкционный список.

"Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся", - сообщил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

По его словам, дело будет взято ведомством под контроль "в пределах полномочий".