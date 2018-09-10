Владелец судна "Механик Погодин" обратился к Порошенко

Танкер "Механик Погодин" / fleetphoto.ru

Компания "В.Ф. Танкер", которая является владельцем задержанного в херсонском порту российского судна "Механик Погодин", обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию.

"Танкер "Механик Погодин" уже месяц остается заблокированным в морском торговом порту Херсон (Украина). Попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Формальная причина - строительство судна в 2011 году финансировала компания АО "ВЭБ-Лизинг", входящая в санкционные списки Украины. При этом с 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно является компания "В.Ф. Танкер", которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению", - говорится в пресс-релизе компании.

В "В.Ф. Танкер" подчеркнули, что завершили все расчеты по лизинговому договору и оформили судно на себя. "Документы дважды предоставлялись в пограничную службу, капитану Херсонского морского порта и СБУ, однако, запрет на выход судна так и не снят. Никаких претензий к компании "В.Ф. Танкер", судну или экипажу не поступало", - отметили в компании.

"Президент Украины должен вмешаться в ситуацию с танкером "Механик Погодин" для принятия справедливого решения в отношении судна", - подытожили в "В.Ф. Танкер".

Танкер-химвоз "Механик Погодин" был задержан в порту Херсона 10 августа. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. Постпред президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что СБУ намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева российской компании.

Танкер доставил в Украину дизтопливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering.