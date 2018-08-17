Танкер-химвоз "Механик Погодин"

Украина может конфисковать и продать российский танкер "Механик Погодин", заблокированный в порту Херсона.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ТАСС.

"Возможны различные сценарии, вплоть до конфискации судна и его продажи с молотка для того, чтобы покрыть убытки", - сказал Омелян.

По словам министра, это "абсолютно логичная реакция", поскольку "Механик Погодин" заходил "в закрытые порты Крыма". "Так будет с каждым", - пригрозил Омелян.

Танкер-химвоз "Механик Погодин" был задержан в порту Херсона 10 августа. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. Постпред президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что СБУ намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева российской компании.