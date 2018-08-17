На зедержанное российское судно не пустили сотрудников СБУ / Фото: govoritmoskva.ru

Экипаж задержанного в Херсона российского танкера "Механик Погодин" не допустил на судно представителей Службы безопасности, Государственной пограничной службы Украины, а также группу экологов.

"16 августа в 13.30 группа из шести лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы. На судно группа допущена не была", — сообщили в судоходной компании ООО "В. Ф. Танкер".

Кроме того, на судно также не пустили группу из 11 человек, которые представились экологами для проверки судна на соответствие требованиям экологической безопасности, несмотря на наличие у них соответствующего документа.

По данным капитана Механика Погодина, 17 августа на танкер планирует прибыть инспекция портового контроля для проверки жалобы о "неудовлетворительном состоянии судна", которая поступила от одного из членов экипажа.

Отмечается, что портовой администрации предоставлены подписанные членами экипажа заявления, где они сообщили об отсутствии претензий к содержанию судна и трудовым взаимоотношениям с работодателем.

Напомним, 11 августа в Херсонском морском торговом порту сотрудники СБУ выявили танкер Mekhanik Pogodin под флагом России, компания-владелец которого входит в санкционный список.

Позднее капитан заблокированного российского танкера заявил о наличии разрешения на заход в Херсон.