Капитан заблокированного российского танкера заявил о наличии разрешения на заход в Херсон

Mekhanik Pogodin

Капитан заблокированного в Украине российского танкера Mekhanik Pogodin Михаил Замятин заявил, что у судна было разрешение на вход в порт Херсона.

По словам Замятина, разрешение судно получило через украинскую компанию-агента "Инфлот-Херсон", а о уведомление о заходе танкера в порт было направлено за три дня до его блокировки, передает ТАСС.

11 августа в Херсонском морском торговом порту сотрудники СБУ выявили танкер Mekhanik Pogodin под флагом России, компания-владелец которого входит в санкционный список.

"Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся", - сообщил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Позже со ссылкой на источники в СБУ СМИ сообщили, что решения суда о задержании судна или задержании экипажа нет.