"Давить пиратские вылазки". На российском ТВ "полыхнули" угрозами к украинскому флоту

Корабль "Механик Погодин" / eadaily.com

В России на телевидении «на повышенных тонах» прореагировали на задержание российского судна «Механик Погодин» в порту Херсона.

Один из приглашенных гостей в передаче"60 минут" на пропагандистском телеканале "Россия 24" военный эксперт Игорь Коротченко предложил пресекать военной силой «пиратские вылазки» со стороны украинского флота.

"Мы должны официально уведомить все международные организации и официальный Киев, что в случае попыток захвата, конвоирования и насилия над российскими и другими торговыми и рыбопромысловыми судами, Россия оставляет за собой право силой оружия подавить любые "пиратские вылазки" со стороны ВМС Украины и украинских пограничников. Это должна быть не просто угроза, мы должны продемонстрировать реально в случае необходимости готовность пресечь подобные действия со стороны Украины!", — высказался он.

Однако Коротченко и предложил, чтобы в акватории Азовского и Черного морей разворачивать подразделения с боевыми кораблями Черноморского флота, и катера пограничной службы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что капитан заблокированного российского танкера заявил о наличии разрешения на заход в Херсон.