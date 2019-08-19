В посольстве США рассказали, как Кремль контролирует войну и насилие на Донбассе

Посольства США / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Кремль полностью ответственен за военные действия на Донбассе и за насилие, которое происходит там.

Такое мнение высказали дипломаты из посольство США в Украине в социальной сети Facebook.

"Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, наши мысли несутся к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", — говорится в тексте.

Напомним, ранее генерал США Бен Ходжес пристыдил чиновников Украины за то, что они мало озабочены войной на Донбассе.