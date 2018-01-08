В Германии считают, что оружия США не поможет закончить войну на Донбассе

В Германии считают, что конфликт на Донбассе невозможно решить оружием, а только с помощью переговоров и Берлин будет добиваться этого в рамках Минских соглашений.

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, пишет "Укринформ".

"Наша позиция — федерального канцлера и всего правительства, – что конфликт на востоке Украины невозможно решить военными средствами. Необходимо мирное, переговорное, дипломатическое, политическое решение, чего интенсивно в течение длительного времени добиваются Германия и Франция в рамах Минских соглашений", — сказал он.

По его словам, главной целью является деэскалация, перемирие, которого будут придерживаться по-настоящему, чтобы сделать возможным политическое решение.

Что касается сотрудничества с США в сфере вооружений, то немецкая сторона четко придерживается и не меняет своей позиции: "противостояние на востоке Украины не может быть решено с помощью насилия, с помощью оружия, но исключительно с помощью сотрудничества и переговоров".

Напомним, администрация президента США одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin.