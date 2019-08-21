"До задницы русский мир": Гордон назвал причину массовых протестов в РФ

Силовой разгон акции протеста в Москве / Reuters

Недавние протесты в России означают появление молодого поколения, которое не страдает ностальгией по СССР, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

"Эти протесты значат, что в России подросло молодое поколение, которому до задницы все эти идеи "русского мира", которое в гробу видело все эти ностальгические придыхания по Сталину, по сильной руке, по Советскому Союзу, по колбасе за два двадцать и водке по три семьдесят", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

По его словам, молодые люди, участвующие в акциях протеста в РФ, воспитаны не на произведениях классиков марксизма-ленинизма, а на интернете.

Читайте такжеПочему протесты в Москве опасны для Украины"У них другие герои. Они просто хотят жить в нормальной стране. У них нет идеологической зашоренности. Они совершенно по-другому мыслят. Потому они не понимают, почему они хотят голосовать на выборах за одних, а им навязывают других. Потому эти люди и выходят на протест", - добавил Гордон.

Напомним, ранее Гордон спрогнозировал, сумеют ли Украина и РФ примириться.