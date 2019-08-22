"Неразумные и нелояльные": Трамп "наехал" на американских евреев

Президент США снова стал объектом критики / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп снова оказался в центре скандала из-за своего высказывания в адрес американских евреев. В частности, президент США заявил, что, голосуя за демократов, они демонстрируют "либо полное отсутствие знания, либо огромную нелояльность".

Свое критическое замечание Трамп озвучил во вторник, 20 августа, а в среду президент объяснил, что именно он имел в виду. По его словам, голосовать за демократов - проявление "нелояльности к еврейскому народу и Израиля", пишет Голос Америки. Как известно, на президентских выборах американские евреи десятилетиями голосовали преимущественно за кандидатов от Демократической партии, а не за их соперников-республиканцев, включая и Трампа.

Претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии и лидеры еврейских организаций осудили высказывания президента США.

"Вот что я хочу сказать Трампу: я горжусь тем, что я еврей, и для меня не проблема голосовать за демократов", - сказал один из фаворитов президентской гонки сенатор Берни Сандерс.

Бывший вице-президент Джо Байден назвал комментарии Трампа "оскорбительными" и такими, "которые нельзя простить". А экс-конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк заявил: "Евреям не нужно доказывать свою лояльность вам, Дональд Трамп, или кому-либо еще".

Глава Американского еврейского комитета Дэвид Харрис также возмутился: "Американские евреи, как и все американцы, имеют разные политические взгляды и приоритеты. Его оценка их знаний или "лояльности" на основании их партийных предпочтений неуместна, нежелательна и просто опасна".

Напомним, недавно Дональд Трамп стал объектом критики из-за своей идеи купить Гренландию. Датские политики жестко отреагировали на идею Трампа. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия ни в коем случае не будет выставлена на продажу. Позже Трамп отменил визит в страну, всвязи с этим президента США обвинили в неуважении к королеве Дании.