Есть два плана: Бессмертный спрогнозировал, как будут развиваться Минские переговоры

Роман Бессмертный / соцсеть Facebook

Переговоры в Минске по урегулированию военной конфликта на Донбассе, скорее всего, будет развиваться по двум взаимоисключающим планам − либо имитация переговоров, либо поиск настоящего механизма решения вопросов.

Соответствующее мнение высказал известный дипломат и экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный в интервью порталу "Факты". По его словам, до сих пор происходила имитация Минских переговоров по первому плану. Поскольку, несмотря на подписанные документы об отводе вооружения, разминировании и разведении войск на Донбассе, ни один из них реально не был воплощен в жизнь.

Читайте такжеБессмертный объяснил, почему его уволил ЗеленскийНа данный момент, к уникальным достижениям Минского процесса можно отнести исключительно освобождение военнопленных и других украинцев, томящихся в застенках РФ.

"Второй сценарий – это когда "Минск" действительно станет механизмом решения задач и при этом участники процесса, имею в виду украинскую сторону, будут жесткими и конструктивными. То есть им нужно не просто, условно говоря, достигать договоренностей, но и прописывать регламент, как эти договоренности реализовывать, и какую ответственность надо нести за невыполнение,– заключил Бессмертный.

Напомним, ранее Бессмертный рассказал, как и в какую сторону нужно изменить Минские переговоры. До этого дипломат рассказал, как на переговорах в Минске появился одиозный политик Виктор Медведчук.