А Евросоюз против: в Брюсселе не одобрили идею возвращения России в Большую семерку

Евросоюз / Reuters

Евросоюз выступает против присоединения делегации России к переговорам G7 (Большой семерки) без предварительных условий.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство Reuters, ссылающееся на высокопоставленного представителя блока "Группа семи".

По словам чиновника, с повестки дня по прежнему не сняты и все еще актуальны те причины, по которым Россия была исключена из G8 (Большой восьмерки) - аннексия Крыма и война на Донбассе.

Читайте такжеВ G7 грозят России новыми санкциями из-за беспредела в Крыму и на ДонбассеВ этой связи просто так приглашать Кремль присоединяться к "Большой семерке" будет не продуктивно, полагают в Евросоюзе. Более того, приглашение России к диалогу наверняка станет признаком слабости.

Напомним, во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8).

Позднее руководитель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев назвал условия, при которых Россия вернется в Большую семерку.