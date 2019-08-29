В Кремле назвали условия для нормализации двухсторонних отношений c Украиной

В Кремле следят за перезагрузкой власти в Украине подчеркнул Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле следят за перезагрузкой власти в Украине, и рассчитывают на выполнение Минских договорённостей для нормализации двухсторонних отношений.

"Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти в Украине, но хочу вам напомнить заявление Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам и по конкретным словам. Вот этого нужно дождаться", - подчеркнул он.

По его мнению, таким "конкретным делом" является освобождение из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Давайте ждать других (конкретных дел)", - добавил он.

Читайте такжеЧто значит освобождение ВышинскогоПри этом Песков подчеркнул, что Кремль рассчитывает на "нормализацию двухсторонних отношений", для чего нужно реализовать "известный и зафиксированный набор действий" по выполнению Минских договоренностей.

Кроме того, Песков заявил, что контакты по обмену удерживаемыми лицами продолжаются, но комментировать пока нечего.

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы – мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет. Еще раз могу повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского, могу сказать, что имеют место определённые контакты, но большего мне добавить нечего", - цитирует его УНИАН.

При этом он отказался подтверждать и комментировать факт этапирования Олега Сенцова в Москву.

На уточняющий вопрос, о том, что ранее Путин заявлял, что считает неравноценным обмен Вышинского на Сенцова, поменялся ли мнения Кремля сейчас, Песков ответил, что "мнение не поменялось, каких-то новых элементов нет".

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"Но я еще раз отсылаю вас к предыдущим словам – по этой теме мне добавить нечего", - подчеркнул он.

Напомним, 29 августа стали известно, что украинский политзаключенный Олег Сенцов доставлен из российской колонии в один из московских следственных изоляторов.