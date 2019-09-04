"Лица первоклассников перекосило": в РФ на школьную линейку согнали "спецназ"

Шоу вызвало недоумение у пользователей Сети / скриншот

В российском Воронеже для школьников устроили пугающее шоу во время праздничной линейки в одной из местных школ – перед детьми выступил танцующий "спецназ".

Видео показал пропагандистский телеканал Россия 24. На нем видно, что в какой-то момент артисты начали целиться из пистолетов в толпу детей.

Действо вызвало настоящее недоумение не только у присутствующих на линейке детей, но и в Сети.

"Счастьем и восхищением перекосило лица первоклассников... чуть попустило их на первом уроке-молебне за здоровье и процветание любимого вождя: тут их лица перекосило подобострастием и любовью...и так до выпускного бала... а потом они просто начнут пить....", - прокомментировала Ирина Очковская.

"Все правильно, нужно с детства правильно воспитывать рабов, демонстрируя возможности конвоиров", - пишет Виталий Сацюк.

"Зашибись праздник. Я бы уже уписялась там на месте детей...", - добавила Евгения Гуржий.

Напомним, ранее в Российской Федерации создали специальную детскую версию Конституции РФ в стихах, снабженную весьма красноречивыми примерами использования основного закона страны.

Книга представляет собой стихотворный иллюстрированный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции РФ ("Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина"), а также примеры применения документа в формате "выписок из разных дел Лесного судопроизводства".