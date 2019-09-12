"А почему не из термокружки?": Путин тяпнул водки и стал посмешищем в сети

Путин выпил стопку водки, которую обещал испить 20 лет назад

Президент России Владимир Путин во время визита в дагестанское село Ботлих выпил рюмку водки, которую он отказался пить еще 20 лет назад.

Видео разместил на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами", - отметил Смирнов.

В сентябре 1999 года после освобождения Дагестана от вторжения боевиков, Путин призвал отложить стопку, так как "нельзя позволить ни секунды слабости себе", и предложил всем выпить ее потом, когда "задачи принципиального характера будут решены".

И вот 20 лет спустя с участниками ополчения 1999 года Путин выпил до дна рюмку водки. Президент РФ заметно скривился, пытаясь отвлечь внимание от лица, взмахнул руками и потянулся за закуской.

Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами pic.twitter.com/ZbftKD9bF0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 сентября 2019 г.

В сети стали язвить – почему Владимир Владимирович не пьет водку со своей знаменитой термокружки.

"За 20 лет путинизма в России ничего не изменилось, даже посуда прежняя", "Чтоб он подавился когда-нибудь", "А чо батьке закусон не положили?", "А почему же не из его любимой термокружки?", "Пусть она у него поперек глотки встанет", - возмущались юзеры.

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