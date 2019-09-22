"Дать по морде": в РПЦ нашли способ, как отучить детей материться

Священник РПЦ проповедует рукоприкладство / скриншот

Российский поп, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов озвучил свою версию того, как быстро и надолго отучить человека от привычки материться.

Протоиерей Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды матерился.

"Я ему дал по морде, и он уже 5 лет не матерится", - сказал священник в эфире одного из российских телеканалов.

При этом российский поп отметил, что хоть способ и является эффективным, его лучше избегать лишний раз, "когда человек сам, своей волей ставит себе препятствия" для нецензурных разговоров.

"Я могу помочь: дать по морде – и все, лечится мгновенно", – добавил протоиерей.

Напомним, ранее священник РПЦ, протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров развеселил сеть заявлением о том, что разговаривал с ученым Чарльзом Дарвином, который умер в 1882 году.