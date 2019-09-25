"Очень умен": Волкер отвесил комплимент Путину

Волкер высказал свое мнение о Суркове и Путине

Спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер, который ранее рассказал, когда на Россию наконец-то подействуют санкции, считает хозяина Кремля Владимира Путина хорошим стратегом и эффективным лидером.

"Я думаю (буду откровенен с вами), что он (Путин, - ред.) очень умен. Он хороший стратег и очень эффективен как лидер. Но он руководит авторитарной системой, проводимая Россией политика является агрессивной по отношению к соседям, и мы с этим принципиально не согласны", - сказал Волкер в интервью Гордону.

Также дипломат дал характеристику и помощнику Путина Владиславу Суркову. По его мнению, он также умен, "хорошо разбирается в данных вопросах, четко придерживается протокола". Но Сурков - не тот человек, который принимает решения.

"В общем и целом, конечно же, принимает (решения, - ред.) президент Путин. Я думаю, что Сурков преданно передает то, что хочет Путин, на протяжении всего нашего взаимодействия", - добавил дипломат.

Читайте также"У Кучмы склероз": у Суркова опустились до хамства из-за особого статуса ОРДЛОКомментируя версию о том, что именно Сурков является идеологом агрессии России против Украины, Волкер ответил, что скорее "Не думаю, что сказал бы именно так. Все это хорошо вписывается в контекст политики президента Путина. Он действительно полагался на господина Суркова в вопросе достижения цели, и Сурков действительно внес вклад в некоторые аспекты, которые мы наблюдали. И это означает, что он – подходящий человек для обсуждения вопросов жизнеспособности сегодняшних решений или возможности придумать что-то более эффективное, если нам не безразличны люди на востоке Украины (…) И Сурков – именно тот человек, которого назначили именно для этой цели".

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер заявил, что Запад отреагировал недостаточно быстро на агрессию России в Украине. По словам дипломата, США не верили в то, что Российская Федерация аннексирует украинский полуостров Крым.