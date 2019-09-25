Две стороны медали: что хорошего и плохого для Украины в скандале вокруг импичмента Трампу

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Главред

Официальный запуск процедуры импичмента в нижней палате американского парламента поставил "на уши" весь Вашингтон и Нью-Йорк. Это произошло в самый разгар работы Генеральной Ассамблеи ООН, куда приехали мировые лидеры, чтобы толкнуть важную речь перед мировым сообществом. Контекст происходящего ещё более интересен: импичмент запустили на фоне "телефонного скандала" вокруг президента США Дональда Трампа, в эпицентре которого оказалась Украина и лично президент Владимир Зеленский.

И снова Украина

То, что наша страна оказалась в очередном скандале, уже никого не удивляет. В конце концов, Соединённым Штатам, видимо, придётся привыкать к возросшей роли Украины на международной арене в качестве источника всяких проблем и бед для любого, кто попробует с ней связаться. В 2016 году Украина уже была на передовицах американских СМИ в связи со скандалом вокруг "чёрной бухгалтерии" Партии регионов, приведшему к отставке, а затем и тюремному заключению Пола Манафорта – тогдашнего главы избирательного штаба Дональда Трампа. Сам президент болезненно воспринял этот инцидент, и не хотел увольнять Манафорта – своего давнего приятеля и близкого соратника, которому он был обязан за многие удачные меседжи своей кампании.

Читайте такжеСветит ли Трампу импичментРеспубликанцы посчитали, что это был скоординированный и целенаправленный "слив" с целью сыграть в пользу демократов на выборах. Отдельные недальновидные заявления и комментарии украинских политиков, откровенно ратующих за Хиллари Клинтон, лишь подкрепили подозрения Трампа и его команды, что предопределило "прохладный" характер американско-украинских отношений в последующие годы и до сегодняшнего дня. Для президента Петра Порошенко это стало реальной проблемой, поскольку коммуникация между ним и Трампом не выстраивалась, а Соединённые Штаты не демонстрировали особенного интереса в украинских делах, даже с учётом конфликта с Россией. Это грозило окончательной маргинализацией международной позиции Украины и ухудшением отношений двух государств.

Чего хотел Трамп

Сегодня Украина оказалась в очень похожей ситуации, только ставки в ней стали выше. Президент США Дональд Трамп, осознавая, что на выборах 2020 года может проиграть своему главному сопернику из лагеря демократов – бывшему вице-президенту Джо Байдену – лихорадочно искал возможности обыграть ситуацию. После публикации весной социологии по выборам, стало понятно, что мощная политическая фигура Джо Байдена, его опыт, внешний имидж и репутация тяжеловеса американской политики сходу даёт ему преимущество в 7-10 пунктов над осаждённым со всех сторон Дональдом Трампом.

Сегодня президент проигрывает Байдену уже на целых 15 пунктов, не говоря уже о том, что он начал уступать и остальным кандидатам от Демократической партии: Элизабет Уоррен, Берни Сандерсу, Камалле Хэррис и даже Питеру Бутиджичу. Ни придумывание глуповатых кличек своим соперникам ("Сонный Джо", "Безумный Берни" и т.д.), ни нагнетание международной обстановки, ни строительство стены на границе с Мексикой, ни даже триумфальное апеллирование к экономическим аргументам не помогло Трампу сдвинуть рейтинги с мёртвой точки. Они всё также колеблются в пределах одних и тех же цифр, меняясь не более чем на 1-3 пункта каждый месяц.

В таких условиях, команда Трампа обратилась к Украине, в которой увидели возможное решение всех их предвыборных проблем. Ни для кого не секрет, что с 2014 года Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – работал в крупнейшей нефтегазовой компании Украины "Burisma Holdings", входя в её совет директоров. По некоторым данным, он зарабатывал там до $ 50 тысяч в месяц. Как его туда назначили, что он конкретно делал и за что был ответственным – покрыто мраком. Сама компания принадлежит Николаю Злочевскому – одиозному экс-министру экологии времён В. Януковича.

Читайте такжеЧем рискует Зеленский, отправляясь в гости к ТрампуЕщё тогда история с сыном Байдена, которого назначили в руководство одной из крупнейших нефтегазовых компаний Украины, обросла легендами, скандалами и всяческими слухами, быстро став объектом политической борьбы между демократами и республиканцами. Последние, критикуя политику администрации Б. Обамы, утверждали, что назначение сына вице-президента – это пример непотизма и кумовства. Дескать, семья Байдена получала там неправомерную выгоду, а сам вице-президент злоупотреблял своими полномочиями, дабы устраивать карьеру своего сына в стране, входящей в его зону ответственности во внешней политике. В ответ, демократы обвиняли республиканцев в распространении лжи и попытках подорвать репутацию Байдена. Ведь никаких доказательств причастности вице-президента и его сына к сомнительным коррупционным оборудкам или схемам в компании не было, и до сих пор нет.

История получила продолжение, когда генеральный прокурор Виктор Шокин запустил официальное расследование против компании и экс-министра Злочевского. Для республиканцев это стало индикатором того, что в компании что-то не так, а Байден может быть к этому причастен. Демократы же уверяли, что никакого отношения к сомнительному бекграунду Злочевского Байден не имеет, как и другие члены совета директоров, среди которых были такие авторитетные люди, как бывший президент Польши Александр Квасьневский и бывший руководитель Антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк.

Отставка В. Шокина в 2016 году поставила точку в этом деле, и уже тогда Республиканская партия, пытаясь поддеть своих оппонентов, заявляла, что это Джо Байден приехал в Украину и оказал политическое давление на тогдашнее руководство страны, чтобы они уволили генпрокурора и "забыли" о деле "Burisma Holdings". Одним из аргументов они использовали тот факт, что Байден, требуя отставки Шокина, даже угрожал задержать выплату Украине кредита в $ 1 млрд.

"Скелет из шкафа" Байдена

Насколько это правда – неизвестно. Джо Байден действительно приезжал в Киев на пару дней незадолго до отставки Шокина, и именно этот приезд вызывал у всех вопросы. Например, влиятельная газета "The New York Times" в своей редакционной статье в декабре 2015 года озаглавленной "Джо Байден поучает Украину" писало о конфликте интересов, который вице-президент имел в связи с работой его сына в газовом секторе Украины. Официальный Белый Дом всегда опровергал наличие такого конфликта интересов. До сегодняшнего дня никаких доказательств того, что в давлении на украинскую власть Байден преследовал личные интересы и защищал своего сына, не существует, лишь предположения и слухи.

В любом случае, президент США Дональд Трамп решил достать этот "скелет из шкафа" и попробовать использовать его в своих предвыборных целях, доказав причастность семьи Байдена к сомнительным схемам, а самого вице-президента обвинить в незаконном давлении на руководство иностранного государства и злоупотреблении своими полномочиями. Для раскрытия этого "дела" Трамп развернул целую кампанию, подняв этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским уже в первых телефонных разговорах.

Читайте такжеОтношения с Трампом превратились в головоломку для ЗеленскогоЕго адвокат Рудольф Джулиани весной этого года даже должен был лететь в Киев, чтобы обсудить перспективы возобновления расследования против компании "Burisma Holdings". Однако нежелание Офиса Президента втягиваться в предвыборные махинации Трампа, по-видимому, сорвало визит, и раздосадованный Джулиани разразился критикой в адрес политического руководства Украины, заявив, что в окружении Зеленского "враги Америки". Свою роль сыграла и критика со стороны демократов, которые заявили, что Джулиани не имеет никаких полномочий на подобные поездки и разговоры с иностранными лидерами, поскольку это является нарушением "Закона Логана", что может иметь неприятные юридические последствия для самого президента. К тому же, создание альтернативного "backdoor" канала коммуникации между администрацией Д. Трампа и украинскими правоохранителями в обход существующих двусторонних соглашений и контактов привёл бы к ухудшению сотрудничества двух стран и хаотизации их связей.

Импичмент Трампа

Сейчас ситуация вышла на новый уровень. На прошлой неделе, уже в самих Штатах сотрудник разведывательных служб на условиях анонимности "слил" в СМИ информацию о том, что Дональд Трамп мог оказывать давление на Владимира Зеленского с целью получения компромата на своего оппонента Джо Байдена для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Эта информация вызвала настоящую политическую бурю в Вашингтоне. Про-демократические медиа начали раскрутку этих данных чуть ли не как свидетельство "государственной измены" президента США. Про-республиканские СМИ отвечали тем же: обвиняли демократов во лжи, манипуляциях и даже "попытке переворота".

Когда медийно-политическая волна достигла Конгресса, демократы ухватились за эту историю, чтобы подорвать позиции Дональда Трампа и ещё больше обрушить его рейтинги накануне выборов 2020 года. Они потребовали от администрации Белого Дома опубликовать стенограмму разговора президента США и его украинского коллеги, дабы узнать правду: давил ли Трамп на Зеленского, и что тот ему ответил? Когда Трамп отказал, Конгресс решился пустить в ход одну из своих мощных карт: импичмент.

Разумеется, запуск процедуры импичмента пока что ничего не означает, и, на мой взгляд, вряд ли будет доведён до отставки Трампа. Во-первых, причина импичмента довольно размыта и непонятна (вопрос, является ли давление на иностранного лидера с целью получения информации основанием для импичмента – дискуссионный). Во-вторых, если нижняя палата Конгресса, где доминируют демократы, не имеет проблем с тем, чтобы запустить процедуру, то республиканский Сенат, который и выносит "вердикт", не станет голосовать против собственного президента. В-третьих, доказательств в пользу версии Трампа и версии Байдена одинаково недостаточно, а значит это не более чем история с политизацией очередного элемента американской системы сдержек и противовесов, как это уже было с расследованием Роберта Мюллера.

Что делать Украине

Пока в США разгорается битва между демократами и республиканцами за исход выборов 2020 года, в Украине решили пойти классическим и проверенным годами путём – молчать. С одной стороны, это правильно, учитывая, что Украина весьма уязвима к внешнему давлению (с учётом слабости экономики и политических институтов), и нам крайне трудно сохранить нейтралитет, когда это касается страны, от которой мы зависим. С другой стороны, упорное молчание Киева выглядит довольно инфтантильно и глуповато, оставляя слишком много пространства для домыслов, додумываний и надстроек, как со стороны участников противостояния в США, так и со стороны, например, российских СМИ.

Читайте также"Классический набор" и компромат на Байдена: о чем поговорят Зеленский и ТрампСитуация, которая сложилась, имеет для Украины две стороны: хорошую и плохую.

Хорошая состоит в том, что "телефонный скандал" вокруг Трампа можно использовать в свою пользу, перезагрузив отношения с США. Во-первых, повышенное внимание к Украине позволяет избавиться от навязчивого давления со всех сторон. И демократы, и республиканцы будут бояться и дальше делать резкие манёвры в отношении Украины, будучи под прицелом СМИ. А это даёт нам огромное пространство для манёвра и существенно расширяет нашу переговорную рамку.

Во-вторых, и демократы, и республиканцы отныне имеют определённые ожидания от Украины. А это даёт нам возможность торговаться с ними за наше драгоценное молчание или нейтральные комментарии. Например, можем запросить увеличения военной и гуманитарной помощи (которая составляет несчастные $ 250 млн.), усиления санкций против России, поддержки наших предложений по Донбассу накануне встречи "нормандской четвёрки" или даже инвестиции в энергетическую отрасль (строительство НПЗ, газодобыча и т.д.). При этом необязательно занимать чью-то позицию. Всех устроит равноудалённый от всех позиций комментарий Владимира Зеленского в стиле "Мы поговорили хорошо, я давления не почувствовал".

Плохая сторона этой истории заключается в том, что мы рискуем попасть под перекрёстный огонь. В случае резких манёвров вправо или влево, офис президента В. Зеленского, для которого это первый подобный международный кризис, может ухудшить свои отношения с той или иной частью американского истеблишмента. Вполне вероятно, что может повториться история с 2016 годом, когда не очень грамотная и недальновидная коммуникация П. Порошенко привела к охлаждению отношений с США. Позволить такое в условиях войны с Россией и последних сдвигов по теме Донбасса накануне встречи "нормандской четвёрки" Украина не может.

Поэтому, в истории вокруг импичмента и внутриполитической борьбы в Штатах, интересы Украины достаточно просты:

Самоустраниться от внутриполитических склок, раздирающих Вашингтон;

Не влезать ни в какие политические договорённости ни с одной из сторон, и втягиваться в неформальные обязательства, в том числе по линии работы правоохранительных органов (ГПУ, НАБУ, САП и т.д.);

Усилить свою переговорную позицию за счёт достойной, нейтральной позиции по этому вопросу;

Перезагрузить отношения с США через конкретные инвестиционные, бизнес, энергетические и инфраструктурные проекты, которые интересуют Белый Дом, переведя акцент на прагматичное сотрудничество на благо конструктивных взаимоотношений.

Илья Куса, эксперт по международным отношениям Украинского института будущего, для Главреда