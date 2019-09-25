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Две стороны медали: что хорошего и плохого для Украины в скандале вокруг импичмента Трампу

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

25 сентября 2019, 14:04

Наша страна в очередной раз оказалась в эпицентре скандала в США.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Главред

  Официальный запуск процедуры импичмента в нижней палате американского парламента поставил "на уши" весь Вашингтон и Нью-Йорк. Это произошло в самый разгар работы Генеральной Ассамблеи ООН, куда приехали мировые лидеры, чтобы толкнуть важную речь перед мировым сообществом. Контекст происходящего ещё более интересен: импичмент запустили на фоне "телефонного скандала" вокруг президента США Дональда Трампа, в эпицентре которого оказалась Украина и лично президент Владимир Зеленский.

И снова Украина     

То, что наша страна оказалась в очередном скандале, уже никого не удивляет. В конце концов, Соединённым Штатам, видимо, придётся привыкать к возросшей роли Украины на международной арене в качестве источника всяких проблем и бед для любого, кто попробует с ней связаться. В 2016 году Украина уже была на передовицах американских СМИ в связи со скандалом вокруг "чёрной бухгалтерии" Партии регионов, приведшему к отставке, а затем и тюремному заключению Пола Манафорта – тогдашнего главы избирательного штаба Дональда Трампа. Сам президент болезненно воспринял этот инцидент, и не хотел увольнять Манафорта – своего давнего приятеля и близкого соратника, которому он был обязан за многие удачные меседжи своей кампании.

Читайте такжеСветит ли Трампу импичментРеспубликанцы посчитали, что это был скоординированный и целенаправленный "слив" с целью сыграть в пользу демократов на выборах. Отдельные недальновидные заявления и комментарии украинских политиков, откровенно ратующих за Хиллари Клинтон, лишь подкрепили подозрения Трампа и его команды, что предопределило "прохладный" характер американско-украинских отношений в последующие годы и до сегодняшнего дня. Для президента Петра Порошенко это стало реальной проблемой, поскольку коммуникация между ним и Трампом не выстраивалась, а Соединённые Штаты не демонстрировали особенного интереса в украинских делах, даже с учётом конфликта с Россией. Это грозило окончательной маргинализацией международной позиции Украины и ухудшением отношений двух государств.

Чего хотел Трамп

Сегодня Украина оказалась в очень похожей ситуации, только ставки в ней стали выше. Президент США Дональд Трамп, осознавая, что на выборах 2020 года может проиграть своему главному сопернику из лагеря демократов – бывшему вице-президенту Джо Байдену – лихорадочно искал возможности обыграть ситуацию. После публикации весной социологии по выборам, стало понятно, что мощная политическая фигура Джо Байдена, его опыт, внешний имидж и репутация тяжеловеса американской политики сходу даёт ему преимущество в 7-10 пунктов над осаждённым со всех сторон Дональдом Трампом.

Сегодня президент проигрывает Байдену уже на целых 15 пунктов, не говоря уже о том, что он начал уступать и остальным кандидатам от Демократической партии: Элизабет Уоррен, Берни Сандерсу, Камалле Хэррис и даже Питеру Бутиджичу. Ни придумывание глуповатых кличек своим соперникам ("Сонный Джо", "Безумный Берни" и т.д.), ни нагнетание международной обстановки, ни строительство стены на границе с Мексикой, ни даже триумфальное апеллирование к экономическим аргументам не помогло Трампу сдвинуть рейтинги с мёртвой точки. Они всё также колеблются в пределах одних и тех же цифр, меняясь не более чем на 1-3 пункта каждый месяц.

В таких условиях, команда Трампа обратилась к Украине, в которой увидели возможное решение всех их предвыборных проблем. Ни для кого не секрет, что с 2014 года Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – работал в крупнейшей нефтегазовой компании Украины "Burisma Holdings", входя в её совет директоров. По некоторым данным, он зарабатывал там до $ 50 тысяч в месяц. Как его туда назначили, что он конкретно делал и за что был ответственным – покрыто мраком. Сама компания принадлежит Николаю Злочевскому – одиозному экс-министру экологии времён В. Януковича.

Читайте такжеЧем рискует Зеленский, отправляясь в гости к ТрампуЕщё тогда история с сыном Байдена, которого назначили в руководство одной из крупнейших нефтегазовых компаний Украины, обросла легендами, скандалами и всяческими слухами, быстро став объектом политической борьбы между демократами и республиканцами. Последние, критикуя политику администрации Б. Обамы, утверждали, что назначение сына вице-президента – это пример непотизма и кумовства. Дескать, семья Байдена получала там неправомерную выгоду, а сам вице-президент злоупотреблял своими полномочиями, дабы устраивать карьеру своего сына в стране, входящей в его зону ответственности во внешней политике. В ответ, демократы обвиняли республиканцев в распространении лжи и попытках подорвать репутацию Байдена. Ведь никаких доказательств причастности вице-президента и его сына к сомнительным коррупционным оборудкам или схемам в компании не было, и до сих пор нет.

История получила продолжение, когда генеральный прокурор Виктор Шокин запустил официальное расследование против компании и экс-министра Злочевского. Для республиканцев это стало индикатором того, что в компании что-то не так, а Байден может быть к этому причастен. Демократы же уверяли, что никакого отношения к сомнительному бекграунду Злочевского Байден не имеет, как и другие члены совета директоров, среди которых были такие авторитетные люди, как бывший президент Польши Александр Квасьневский и бывший руководитель Антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк.

Отставка В. Шокина в 2016 году поставила точку в этом деле, и уже тогда Республиканская партия, пытаясь поддеть своих оппонентов, заявляла, что это Джо Байден приехал в Украину и оказал политическое давление на тогдашнее руководство страны, чтобы они уволили генпрокурора и "забыли" о деле "Burisma Holdings". Одним из аргументов они использовали тот факт, что Байден, требуя отставки Шокина, даже угрожал задержать выплату Украине кредита в $ 1 млрд.

"Скелет из шкафа" Байдена

Насколько это правда – неизвестно. Джо Байден действительно приезжал в Киев на пару дней незадолго до отставки Шокина, и именно этот приезд вызывал у всех вопросы. Например, влиятельная газета "The New York Times" в своей редакционной статье в декабре 2015 года озаглавленной "Джо Байден поучает Украину" писало о конфликте интересов, который вице-президент имел в связи с работой его сына в газовом секторе Украины. Официальный Белый Дом всегда опровергал наличие такого конфликта интересов. До сегодняшнего дня никаких доказательств того, что в давлении на украинскую власть Байден преследовал личные интересы и защищал своего сына, не существует, лишь предположения и слухи.

В любом случае, президент США Дональд Трамп решил достать этот "скелет из шкафа" и попробовать использовать его в своих предвыборных целях, доказав причастность семьи Байдена к сомнительным схемам, а самого вице-президента обвинить в незаконном давлении на руководство иностранного государства и злоупотреблении своими полномочиями. Для раскрытия этого "дела" Трамп развернул целую кампанию, подняв этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским уже в первых телефонных разговорах.

Читайте такжеОтношения с Трампом превратились в головоломку для ЗеленскогоЕго адвокат Рудольф Джулиани весной этого года даже должен был лететь в Киев, чтобы обсудить перспективы возобновления расследования против компании "Burisma Holdings". Однако нежелание Офиса Президента втягиваться в предвыборные махинации Трампа, по-видимому, сорвало визит, и раздосадованный Джулиани разразился критикой в адрес политического руководства Украины, заявив, что в окружении Зеленского "враги Америки". Свою роль сыграла и критика со стороны демократов, которые заявили, что Джулиани не имеет никаких полномочий на подобные поездки и разговоры с иностранными лидерами, поскольку это является нарушением "Закона Логана", что может иметь неприятные юридические последствия для самого президента. К тому же, создание альтернативного "backdoor" канала коммуникации между администрацией Д. Трампа и украинскими правоохранителями в обход существующих двусторонних соглашений и контактов привёл бы к ухудшению сотрудничества двух стран и хаотизации их связей.

Импичмент Трампа

Сейчас ситуация вышла на новый уровень. На прошлой неделе, уже в самих Штатах сотрудник разведывательных служб на условиях анонимности "слил" в СМИ информацию о том, что Дональд Трамп мог оказывать давление на Владимира Зеленского с целью получения компромата на своего оппонента Джо Байдена для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Эта информация вызвала настоящую политическую бурю в Вашингтоне. Про-демократические медиа начали раскрутку этих данных чуть ли не как свидетельство "государственной измены" президента США. Про-республиканские СМИ отвечали тем же: обвиняли демократов во лжи, манипуляциях и даже "попытке переворота".

Когда медийно-политическая волна достигла Конгресса, демократы ухватились за эту историю, чтобы подорвать позиции Дональда Трампа и ещё больше обрушить его рейтинги накануне выборов 2020 года. Они потребовали от администрации Белого Дома опубликовать стенограмму разговора президента США и его украинского коллеги, дабы узнать правду: давил ли Трамп на Зеленского, и что тот ему ответил? Когда Трамп отказал, Конгресс решился пустить в ход одну из своих мощных карт: импичмент.

Разумеется, запуск процедуры импичмента пока что ничего не означает, и, на мой взгляд, вряд ли будет доведён до отставки Трампа. Во-первых, причина импичмента довольно размыта и непонятна (вопрос, является ли давление на иностранного лидера с целью получения информации основанием для импичмента – дискуссионный). Во-вторых, если нижняя палата Конгресса, где доминируют демократы, не имеет проблем с тем, чтобы запустить процедуру, то республиканский Сенат, который и выносит "вердикт", не станет голосовать против собственного президента. В-третьих, доказательств в пользу версии Трампа и версии Байдена одинаково недостаточно, а значит это не более чем история с политизацией очередного элемента американской системы сдержек и противовесов, как это уже было с расследованием Роберта Мюллера.

Что делать Украине

Пока в США разгорается битва между демократами и республиканцами за исход выборов 2020 года, в Украине решили пойти классическим и проверенным годами путём – молчать. С одной стороны, это правильно, учитывая, что Украина весьма уязвима к внешнему давлению (с учётом слабости экономики и политических институтов), и нам крайне трудно сохранить нейтралитет, когда это касается страны, от которой мы зависим. С другой стороны, упорное молчание Киева выглядит довольно инфтантильно и глуповато, оставляя слишком много пространства для домыслов, додумываний и надстроек, как со стороны участников противостояния в США, так и со стороны, например, российских СМИ.

Читайте также"Классический набор" и компромат на Байдена: о чем поговорят Зеленский и ТрампСитуация, которая сложилась, имеет для Украины две стороны: хорошую и плохую.

Хорошая состоит в том, что "телефонный скандал" вокруг Трампа можно использовать в свою пользу, перезагрузив отношения с США. Во-первых, повышенное внимание к Украине позволяет избавиться от навязчивого давления со всех сторон. И демократы, и республиканцы будут бояться и дальше делать резкие манёвры в отношении Украины, будучи под прицелом СМИ. А это даёт нам огромное пространство для манёвра и существенно расширяет нашу переговорную рамку.

Во-вторых, и демократы, и республиканцы отныне имеют определённые ожидания от Украины. А это даёт нам возможность торговаться с ними за наше драгоценное молчание или нейтральные комментарии. Например, можем запросить увеличения военной и гуманитарной помощи (которая составляет несчастные $ 250 млн.), усиления санкций против России, поддержки наших предложений по Донбассу накануне встречи "нормандской четвёрки" или даже инвестиции в энергетическую отрасль (строительство НПЗ, газодобыча и т.д.). При этом необязательно занимать чью-то позицию. Всех устроит равноудалённый от всех позиций комментарий Владимира Зеленского в стиле "Мы поговорили хорошо, я давления не почувствовал".

Плохая сторона этой истории заключается в том, что мы рискуем попасть под перекрёстный огонь. В случае резких манёвров вправо или влево, офис президента В. Зеленского, для которого это первый подобный международный кризис, может ухудшить свои отношения с той или иной частью американского истеблишмента. Вполне вероятно, что может повториться история с 2016 годом, когда не очень грамотная и недальновидная коммуникация П. Порошенко привела к охлаждению отношений с США. Позволить такое в условиях войны с Россией и последних сдвигов по теме Донбасса накануне встречи "нормандской четвёрки" Украина не может.

Поэтому, в истории вокруг импичмента и внутриполитической борьбы в Штатах, интересы Украины достаточно просты:

Самоустраниться от внутриполитических склок, раздирающих Вашингтон;

Не влезать ни в какие политические договорённости ни с одной из сторон, и втягиваться в неформальные обязательства, в том числе по линии работы правоохранительных органов (ГПУ, НАБУ, САП и т.д.);

Усилить свою переговорную позицию за счёт достойной, нейтральной позиции по этому вопросу;

Перезагрузить отношения с США через конкретные инвестиционные, бизнес, энергетические и инфраструктурные проекты, которые интересуют Белый Дом, переведя акцент на прагматичное сотрудничество на благо конструктивных взаимоотношений.

Илья Куса, эксперт по международным отношениям Украинского института будущего, для Главреда

скандал Владимир Зеленский импичмент Дональд Трамп Илья Куса
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