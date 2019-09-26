Обижен на Путина и любит Украину: Лукашенко рассказал о "зраде" Януковича

Александр Лукашенко / Reuters

Беглый президент Украины Виктор Янукович не предатель и очень любил страну. Именно Украина стала причиной глубокой обиды на президента Российской Федерации Владимира Путина.

По словам главы белорусского государства, проблемы в отношениях Украины и РФ начались еще при президентстве Януковича, а именно в том момент, когда Газпром резко увеличил цена на газ.

"Он очень обиделся тогда на Россию. И мне говорит: "Слушай, ну почему они по отношению к нам так поступили?" Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная", - цитирует Лукашенко информагентство Белта.

Президент Беларуси предположил, что данная ситуация подоткнула беглого украинского президента резко отказаться от курса на ЕС.

"Потом отступили, начали куролесить. А тут воспользовались ситуацией", – считает белорусский глава.

Кроме того, политик заявил, что Янукович не был антиукраинским, но его свергли из-за множества ошибок.

"Вы знаете, он не был никаким пророссийским. Он не был предателем Украины. Никогда не был антиукраинским человеком, но допустил очень много ошибок, которые привели к тому, что он был просто свергнут в результате неконституционных действий", – рассказал Лукашенко.

По мнению "бацьки", "Украина для Януковича была всем".