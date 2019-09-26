В Кремле прокомментировали предложение Лукашенко о миротворцах на Донбассе

Дмитрий Песков / Reuters

В Кремле дали оперативный комментарий по поводу предложения о введении в зону военного конфликта на Донбассе корпуса белорусских миротворцев, озвученного президентом этой страны Александром Лукашенко.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, по данному поводу заявил, что вопросы введения миротворцев должны решаться на месте., сообщает агентство РИА Новости.

"Ими являются с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", - повторил он известную максиму российской пропаганды.

При этом Песков отдельно напомнил, что Минские соглашения не предусматривают функцию введения миротворцев в зону конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее Александр Лукашенко, помимо предложения о белорусских миротворцах, высказал свое мнение по поводу того, удастся ли Киеву вернуть контроль над аннексированным Россией полуостровом Крым. Позднее Денис Пушилин, главарь группировки боевиков "ДНР", в весьма язвительном тоне прокомментировал предложение белорусского лидера.

