Лукашенко четко дал понять, кто останется у власти

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг все домыслы относительно того, кто останется у власти после выборов в 2020 году. Соответствующее слова белорусского лидера опубликовало госагентство БелТА.

По словам лидера Беларуси, его дети не готовятся к транзиту власти.

"Или как пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти..." Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти", - заявил Лукашенко.

Кроме того, он четко дал понять, кто из нынешних белорусских чиновников будет работать дальше.

"Тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать и кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения", - отметил белорусский лидер.

Стоит отметить, что у Лукашенко трое сыновей: старший - помощник президента по национальной безопасности и член Совета безопасности Белоруссии: средний - председатель центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб"; младший – учится в школе.

Напомним, что ранее стала известна примерная дата проведения выборов в Беларуси.