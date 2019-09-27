Журналист спрогнозировал, сокрушит ли будущее Трампа беседа с Зеленским

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Офис президента Украины

Шансы на то, что президенту США Дональду Трампу Конгресс объявит импичмент именно из-за резонансной телефонной беседы с Президентом Украины Владимиром Зеленским, достаточно велики.

Соответствующее мнение высказал журналист-международник и блогер Иван Яковина в комментарии 24-му каналу.

"Этот скандал очень понятен американскому избирателю. Он намного проще, чем все предыдущие скандалы. Нет каких-то сложных юридических казуистических процессов, в которых обычный человек не может разобраться", – пояснил он.

Читайте такжеУ Путина перепугались из-за публикаций его переговоров с ТрампомКак предполагает Яковина, Палата представителей (нижняя палата Конгресса - Главред), по всей вероятности, проголосует за импичмент Трампу. Однако далее, этот закон почти наверняка увязнет в Сенате (верхней палате - Главред).

"Но для Трампа это все равно будет плохо, потому что он погрязнет в скандалах и у него не будет времени заниматься чем-то еще, кроме спасения своей шкуры в Конгрессе. И из-за этого, скорее всего, он проигрывает президентские выборы в 2020 году",– подытожил журналист.

Напомним, ранее В Белом доме рассказали, как пытались скрыть содержание беседы Зеленского и Трампа. Позднее президент США задумался об обете молчания из-за скандала, полыхающего вокруг его беседы с президентом Украины.