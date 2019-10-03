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Политолог рассказал, как Зеленский переиграл Россию с формулой Штайнмайера

3 октября 2019, 03:59

По мнению политолога Алексея Чеснакова, у Владимира Зеленского есть собственный и весьма коварный план касаем формулы Штайнмайера.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

В России в весьма паническом тоне предположили, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на одобрение "формулы Штайнмайера" ради того, чтобы обмануть Кремль и мировую общественность.

Соответствующее сообщение на своем Telegram-канале опубликовал российский политолог Алексей Чеснаков, которого давно считают близким к путинскому куратору группировок "Л/ДНР" Владиславу Суркову.

"Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса, вызывает беспокойство. А также напоминает манеру (Петра) Порошенко немедленно дезавуировать собственные действия, чтобы всех запутать и обмануть. Одной рукой Зеленский подписывает "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. А другой рукой тут же объявляет, что это не тот особый статус, что будет какой-то другой, "новый", и при этом непонятно какой", – написал Чеснаков.

Напомним, ранее в Сети опубликовали текст формулы Штайнмайера. Позднее нардеп от президентской политсилы Богдан Яременко категорически опроверг подписание украинскими делегатами в Минске такой формулы.

Россия Владимир Зеленский Владислав Сурков формула Штайнмайера
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