В Иране арестовали внучку бандеровца и фанатку Яроша

Юлия Юзик открыто поддерживает Украину / Фото Facebook Юлия Юзик

В Иране сотрудники Корпуса стражей исламской революции арестовали российскую журналистку Юлию Юзик - ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля.

Журналистка прилетела в Тегеран по приглашению. На границе у нее изъяли паспорт, сказали, что вернут, когда она будет вылетать назад. Позже в гостиничный номер женщины ворвались представители Корпуса стражей революции. Сообщается, что связи с ней нет. Как пишут российские СМИ, Юзик задержали для дачи показаний и в скором времени отпустят. 5 октября может состояться суд, на котором решат судьбу россиянки.

Юлия Юзик работала журналистом в газете Комсомольская правда и журнале Русский Newsweek. 10 лет она проработала корреспондентом на Кавказе, четыре года - в Иране. Занимается расследованиями событий в Беслане, Норд Осте.

Юлия Юзик – автор книги Невесты Аллаха, в которой она рассказывает о террористках-смертницах, взорвавших себя в России. Также Юлия Юзик написала книгу Бесланский словарь.

Юлия открыто поддерживает Украину, а именно - бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша. Юзик заявляла, что ее дед - этнический украинец, который во время войны примкнул к подразделениям Бандеры. После этого он отсидел в лагерях и был реабилитирован в 1956 году.

В 2016 году Юлия баллотировалась в депутаты Госдумы в Дагестане, ее поддерживала партия Бориса Ходорковского Открытая Россия.

Напомним, ранее главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин презентовал в оккупированном Донецке книгу 100 великих людей Донбасса. Примечательно, что и сам "Пушинка" прибился к когорте "великих".