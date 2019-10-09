"Разорванной в клочья" экономику РФ видел лишь "невежда" Обама: эксперт оценил санкции против РФ

Андрей Илларионов спрогнозировал, что будет с экономикой РФ / УНИАН

Западные санкции против России и самоизоляция от внешнего мира привели к стагнации экономики РФ, однако, не разрушили ее. Такое мнение высказал экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов.

"О том, что "санкции убивают российскую экономику", говорил только один человек – президент США Барак Обама. В декабре 2014 года он сказал, что американские санкции "разорвали российскую экономику в клочья". Но это заявление свидетельствует просто об интеллектуальном уровне господина Обамы, а точнее сказать – о его невежестве. Эти санкции ни тогда не разорвали российскую экономику в клочья, ни позже", - заявил Илларионов во время чата на Главреде.

По его мнению, западные санкции против России являются ограниченными, достаточно мягкими и селективными. Но, тем не менее, они снизили потенциальные темпы роста российской экономики примерно на 1-1,5% ежегодно. А поскольку темп роста российской экономики с начала агрессии России против Украины находится примерно на уровне в 0%, значит, потенциальный темп роста российской экономики составляет примерно 1,5-2%. Именно эти 1,5-2% и были "съедены" западными санкциями, считает эксперт.

По мнению Илларионова, санкции добились многого, но они не добились того, чтобы экономика полностью рухнула.

Читайте такжеПодсластить Москве, как Макрон: в Германии хотят снять антироссийские санкции"Да и в нынешних условиях это маловероятно, так как все-таки российская экономика является рыночной, и все-таки в России действуют предприниматели (…) Среднесрочный прогноз: та самая стагнация, которая наблюдается не только последние пять с половиной лет, то есть с начала агрессии против Украины, но и с 2008 года, с момента агрессии против Грузии. Так что, скорее всего, стагнация и дальше будет продолжаться. Падения российской экономики и сокращения объемов производства не будет, но и не будет быстрого экономического роста", - резюмировал он.

Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель отметила прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе, но заявила, что рано говорить о снятии санкции против России. Тем временем британские власти изменили положения в законе об экспортном контроле. Правки позволяют ослабить санкционное давление на Российскую Федерацию.