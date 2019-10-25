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Белый дом восстановит торговые привилегии для Украины - СМИ

25 октября 2019, 07:00

Рекомендация о привилегиях для Украины была отозвана еще в августе 2019 года.

США, Белый дом
Документы о привилегиях для Украины рассмотрят в этом месяце / dailynews.kz

В Белом доме планируют восстановить некоторые приостановленные торговые привилегии для Украины. Они будут включены в пакет торговых мер, намеченных к выпуску в этом месяце.

Как сообщаетThe Washington Post со ссылкой на информированные источники, торговый представитель Белого дома Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал рекомендацию восстановить некоторые торговые привилегии Украины. Это произошло после того, как тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон предупредил Лайтхайзера, что президент Трамп, вероятно, выступит против любых действий, которые пошли на пользу правительству в Киеве. В то же время Трамп заморозил 391 миллион долларов военной помощи для Украины в сфере безопасности.

В начале октября Лайтхайзер отправил необходимые документы в Белый дом во второй раз. Позднее он отозвал его снова – это произошло  17 октября на фоне скандала касательно политики президента Трампа в отношении Украины. В этом месяце пакет документов, в том числе и торговые привилегии для Украины, снова рассмотрят.

Напомним, в начале октября стало известно, что американский Госдепартамент решил одобрить продажу Украине 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39,2 миллиона долларов. Ранее предварительное решение о продаже Украине ПТРК Javelin неофициально одобрил Конгресс США.

Как сообщал Главред, по данным западных СМИ, президент США Дональд Трамп дал подчиненным поручение заморозить выделение около 400 млн долларов США помощи Украине за несколько дней до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, который в результате привел к началу процедуры импичмента главы Белого дома. Позже Дональд Трамп опроверг информацию о том, что в разговоре с Зеленским ставил условие помощи для Киева только в случае, если будет проведено расследование против сына Джо Байдена. 

В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать военную финансовую помощь от Вашингтона.

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