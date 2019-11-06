"В какой-нибудь стране мира ещё живут такие же долбо*бы?": в Омске к приезду Путина покрасили землю

Земля зеленого цвета появилась возле долгостроя у хоккейной академии Авангард / Фото группа Аварийный Омск соцсети ВКонтакте

В российском Омске активно готовились к приезду президента РФ Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева на XVI Межрегиональный форум сотрудничества. Чтобы порадовать око глав государств, местные коммунальщики покрасили землю в зеленый цвет.

Земля зеленого цвета появилась возле долгостроя у хоккейной академии Авангард в Омске. Формально власти города объяснили решение покрасить землю новым способом посева травы. Однако, как отмечают местные СМИ, на морозе семена вряд ли пустят корни в следующем году. К слову, непонятно, увидят ли президенты новый "облагороженный" вариант долгостроя, так как какие объекты посетят главы государств, неизвестно.

"В Омске перед приездом Путина землю покрасили в зеленый цвет, но даже этот прорыв вождь может не увидеть, если пойдет снег. Просвятите, в какой-нибудь стране мира ещё живут такие же долбо*бы?", - пишут в Telegram-канале Vitauskas news.

Напомним, в июле коммунальщики Черкасс сушили асфальт к приезду президента Владимира Зеленского. А на Житомирщине к приезду Зеленского постелили новый зеленый ковер.