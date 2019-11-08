Второе ЧП за утро: в России экстренно сел самолет с пассажирами

У самолета были неисправности механизации крыла / samolety.org

В московском аэропорту Шереметьево утром 8 ноября экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100, у которого была неисправность. Лайнер летел из Ростова-на-Дону. На его борту находились 79 пассажиров и 5 членов экипажа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, у самолета были выявлены неисправности механизации крыла.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме", – говорится в сообщении.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Напомним, в ночь на 8 ноября аэропорту Хабаровска прямо на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190. Борт должен был отправиться по маршруту Хабаровск – Магадан. Возгорание произошло во время запуска двигателя. Всех, кто был на борту, эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал Главред, вечером 5 мая самолет Superjet-100 (компания Аэрофлот), следовавший по марштуру Москва-Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил аварийную посадку. Затем в лайнере начался пожар. Многие пассажиры все-таки сумели эвакуироваться по аварийному трапу. Во время пожара погоиб 41 человек, включая одного из членов экипажа.