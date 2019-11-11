В Польше Макрону напомнили о "горячем дыхании русского медведя"

Моравецкий резко высказался в адрес Макрона / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится построить стратегические отношения с Россией, однако не ощущает "горячего дыхания русского медведя на шее".

В интервью The Financial Times глава польского правительства подчеркнул, что Макрон безответственно относится к НАТО.

Моравецкий решил напомнить французскому лидеру, что НАТО является "самым важным альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира". Он добавил, что существует угроза, поскольку Россия систематически вмешивается во внутреннюю политику Грузии, Беларуси и Украины.

"Макрон находится в другом положении, потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее", — пояснил Моравецкий.

Премьер высказал надежду, что Франция пересмотрит свои заявления и в итоге выполнит обязательства.

Напомним, Моравецкий заявил, что страны Евросоюза фактически финансируют российское оружие и оборонную отрасль, поддерживая строительство газопровода Северный поток-2.

Как ранее сообщалось, Моравецкий потребовал от России компенсировать его стране убытки из-за поставок загрязненной нефти.

Также в Польше заявили об усталости ЕС от конфликта Украины и России.