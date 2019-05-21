Польша требует от России компенсаций за загрязненную нефть

Матеуш Моравецкий требует от России финансовой ответственности за невыполненные договоренности / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от России компенсировать его стране убытки из-за поставок загрязненной нефти.

"Российские поставщики сделали серьезные рабочие и бизнес-ошибки. Россия и российские предприятия должны отвечать за это финансово. До тех пор, пока ситуация не прояснится, у нас есть резервные решение", - цитирует российское РБК заявление премьер-министра во время брифинга.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Чожевский обратился к министру энергетики России Александру Новаку с просьбой немедленно принять меры по восстановлению поставок чистой нефти и возместить понесенные потери.

Отмечается, что операции на польских нефтеперерабатывающих заводах продолжаются непрерывно благодаря морским поставкам и использования запасов нефти министерством энергетики.

Напомним, ранее в Беларуси заявляли, что стоимость оборудования на Мозырском НПЗ, вышедшего из строя из-за поставок "грязной" российской нефти по трубопроводу Дружба, составляет около 30 млн долларов.