Стало известно, когда ЕС, Украина и Россия проведут консультации по газу

Газ. Иллюстративное фото / УНИАН

В ближайшую среду, 20 ноября, в Брюсселе пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению в ЕРФ-Украина на уровне экспертов. Соответствующее сообщение опубликовало агентство Интерфакс со ссылкой на официального представителя Европейской комиссии Анку Падурару.

"Да, могу подтвердить: такие консультации на техническом уровне пройдут завтра. Мероприятия для СМИ не предусмотрены", - заявила она.

Напомним, ранее у Владимира Путина закатили истерику из-за позиции Украины по газу. До этого экономический эксперт Александр Охрименко рассказал о том, что Киев вернулся к закупкам газа в РФ напрямую.