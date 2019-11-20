Свежо предание: Путин заявил, что Россия ни на кого не будет нападать

Владимир Путин утверждает, что слухи о русской угрозе - сильно преувеличено.
Россия и ее войска не намерены нападать на кого бы то ни было.
С таким заявлением в среду, 20 ноября, выступил российский президент Владимир Путин.
"Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - выдумка", - считает он.
Напомним, ранее российский журналист Игорь Яковенко назвал главную цель Путина по Украине. Позднее хозяин Кремля рассказал о том, какие у него отношения с Владимиром Зеленским.