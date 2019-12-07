Российский доцент-расчленитель решил написать книгу об убийстве

Олег Соколов / Sputnik / Scanpix / LETA

Российский доцент Олег Соколов, которого задержали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, решил написать книгу, которая должна стать его своеобразной исповедью.

В ней Соколов хочет покаяться из-за совершенного убийства. По словам адвоката Александра Почуева, уже написаны первые 53 страницы книги.

"Состояние Соколова удовлетворительное, он лишь просил обеспечить его ручкой и бумагой для написания его труда", — рассказал адвокат РБК.

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Напомним, Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий.