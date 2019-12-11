Встреча Трампа и Лаврова: президент США сделал громкое заявление о России

В Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Лаврова / Фото twitter.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который с рабочим визитом прибыл в США. Во время встречи стороны обсуждали в том числе и Украину.

В частности, глава Белого дома призвал Россию разрешить конфликт с Украиной, передает Reuters. Кроме того, американский лидер Трамп предупредил Россию, чтобы та не вмешивалась в выборы в США в 2020 году.

Сам Трамп охарактеризовал свою встречу с Лавровым как " очень хорошую" и выразил надежду на продолжение диалога с Россией в ближайшее время.

"Провели очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили много вопросов, в том числе, торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерным оружием и вмешательство в выборы. Ожидаем продолжения нашего диалога в ближайшее время!", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в Вашингтоне заявил, что Москва рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский "будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей".