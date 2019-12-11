"Остановит войну": в РФ возложили надежду на Зеленского

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который с рабочим визитом прибыл в США, высказался относительно войны на Донбассе.

Главный российский дипломат отметил, что "суть всей проблемы — прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском". Традиционно представитель России не оставил без внимания украинских националистов – именно они якобы "мешают урегулированию", передают росСМИ.

По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский "будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей".

Напомним, ранее газета Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что госсекретарь США Майк Помпео и Сергей Лавров встретятся 10 декабря в Вашингтоне и обсудят вопросы, которые вызывают разногласия между США и Россией, в частности, поговорят об Украине.

Как сообщал Главред, глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, как в Париже Владимир Зеленский жестко осадил главу МИД РФ Сергея Лаврова.