"Выкручивают руки": в России запаниковали из-за новых санкций США

Северный поток-2 / RT

В Российской Федерации стали проявляться панические настроения после утверждения в Конгрессе США санкций в отношении газопровода Северный поток-2. Так, первый зампред комитета Совета федераций России по международным делам Владимир Джабаров заявил о "выкручивании рук".

"За приостановку Северного потока-2 идет абсолютно бесчестная борьба. Американцы выкручивают руки своим европейским партнерам с тем, чтобы они вышли из проекта", – рассказал дипломат в комментарии RT.

При этом он уверен, что страна справится с препятствиями и достроит газопровод в обход Украины.

Кроме того, Джабаров прокомментировал заявление официального представителя фракции Альтернатива для Германии в немецком парламенте по вопросам энергетики Штеффена Котре о капитуляции Германии перед США из-за российского газопровода.

"Что касается этого громкого заявления представителя немецкой оппозиции, я бы относился к нему спокойно. Германия не спешит предавать свои интересы и капитулировать перед американцами. Позиция России понятна, как и Германии. В следующем году газопровод будет сдан в эксплуатацию", – подытожил Джабаров.

Как ранее сообщал Главред, плата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет США на 2020, который содержит положение о санкциях против компаний, причастных к строительству газопровода Северный поток-2 и Турецкий поток.