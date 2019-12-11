"Не остановят": в России бравируют из-за санкций США против Северного потока-2

Сергей Лавров побывал с визитом в США / Фото Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что американский Конгресс делает все, чтобы ухудшить отношения с Россией.

При этом, по его словам, санкции США против Северного потока-2 и Турецкого потока не остановят строительство газопроводов.

"Мы привыкли к такому роду нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни Северный поток-2, ни Турецкий поток не остановятся", - цитируют Лаврова росСМИ.

Напомним, по данным СМИ, США внесли санкции против газопровода Северный поток-2 в законопроект о национальной обороне на 2020 год.

4 декабря президент США Дональд Трамп прокомментировал санкции в отношении компаний, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2. По его словам, еще не согласовано, когда и как будут применены новые ограничения.

11 декабря сенатский комитет по международным отношениям Конгресса США проведет голосование по законопроекту, который предусматривает новые санкции 2019 против России.