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"Вышвырнут в Модор": сбежавший Бабченко заныл из-за депортации из Израиля

16 декабря 2019, 15:25

Аркадий Бабченко заявил, что ему не дают работать.

Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / УНИАН

Сбежавший из Украины в Израиль российский журналист Аркадий Бабченко пожаловался на условия работы. По его словам, там невозможно работать.

"… русофобию не бросим! Вообще, конечно, странные ощущения, когда тебе официально запрещено работать. Под угрозой депортации, Карл. Ах, ты сука, ты что, на работу ходил? Давай его в самолет и в Мордор, пацаны", - написал Бабченко в Facebook.

При этом он отметил, что для работы в Израиле необходимо получить соответствующее разрешение.

"Пока нет разрешения на работу, нельзя заниматься никакой трудовой деятельностью, приносящей доход. Казалось бы, ребят. Я журналист. Я ваши рабочие места отнимать не буду никаким боком. Ровно наоборот", - пожаловался беглец.

Кроме того, он указал, что официально ему дали указание ничего не делать. По его мнению, это "вершина профессиональной деятельности".

Также Бабченко попросил перевести на его счет денег, потому что иначе ему не за что жить. На данную просьбу пользователи соцсети отреагировали очень бурно:

"Аркадий, а может реально дело какое-нибудь открыть? Ну нельзя же вою жизнь на подаяние".

"Не стыдно в 42 года не работать и деньги клянчить? Ну да не лох...."

"Аркадий, находясь в Израиле лучше эту страну не поливать грязью - вышвырнут в момент, причем принудительно, и в Мордор".

"Подайте бедному Аркаше на кусочек хлеба. Он ведь так старался, работая на ПоРашенка в Украине, что ему пришлось сбежать и теперь ему нечего кушать. А старый работодатель конфеты не высылает изгнаннику? А мог бы, хотя бы детям. П.С. Мог бы и в другую страну свалить где нет таких запретов на работу. Но это же не для тебя, правда? Лучше жить за чей-то счет"

"Неужели нельзя было иммигрировать в более адекватную и менее ватную страну чем Израиль?"

"Культивуючи велич єврейскої раси"

Как ранее сообщал Главред, журналист Аркадий Бабченко обвинил своего коллегу Дмитрия Гордона во лжи.

журналист Израиль Аркадий Бабченко
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