"Ненавидел КГБшников": родители лубянского стрелка рассказали о сыне

Евгений Манюров / Baza

Информацию о том, что стрельбу в центре Москвы, у здания ФСБ, устроил Евгений Манюров, прокомментировал его отец Фатих.

В интервью Пятому каналу он подчеркнул, что шокирован информацией о поступке своего сына.

"Очень негативно воспринял. Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять, вот, честно", - заявил Фатих Манюров.

Он рассказал, что не поддерживал близких отношений со своим сыном, а общались они только по праздникам. Отец Евгения Манюрова добавил, что его сын недавно расстался с девушкой.

Читайте такжеУнизил Путина и ФСБ ценой своей жизни"Я не знаю, как Светка (предположительно, речь идет о матери Евгения Манюров, - ред.) говорила, с кем-то он встречался, потом разошлись. Я ему: Женя не хочешь жениться? Тебе под сорок лет. Он: не хочу", — добавил Манюров-старший.

В свою очередь мать Манюрова рассказала журналистам Baza, что ее сын "ненавидел КГБшников" и в течение последнего времени был не в себе.

В то же время мотивов нападения Манюрова на приемную ФСБ российские силовики не называют. Отрабатывается версия о "преступлении террористической направленности", приуроченный к пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и Дню работника органов безопасности, пишет Коммерсант со ссылкой на источники.

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Напомним, ранее тренер рассказал о странностях стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.