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Жуткое ДТП в России: перевернулся пассажирский автобус, более 20 раненых - фото

30 декабря 2019, 10:15

В салоне Неоплана находился 51 гражданин Беларуси и один россиянин.

ДТП, автобус
В Псковской области автобус съехал в кювет и перевернулся

В ночь на понедельник, 30 декабря, в Псковской области России на федеральной трассе произошла жуткая авария с пассажирским автобусом, в котором находились 52 пассажира.

Автобус Неоплан, следовавший по маршруту Минск – Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся. Инцидент произошел около 02:50  утра в двух километрах от населенного пункта Подборовье.  В результате аварии пострадали 24 человека, трое из них – дети.

Семеро взрослых и двое детей госпитализированы, одна пассажирка - в реанимации. Они получили травмы верхней части тела, в том числе ушибы головы, грудного отдела позвоночника или грудной клетки, а также переломы ключиц

ДТП в России
ДТП в России

Как сообщают экстренные службы России, в салоне находился 51 гражданин Беларуси и один россиянин. За рулем автобуса был уроженец Беларуси 1972 года рождения.

Что стало причиной ДТП, пока что неизвестно.

Напомним, в начале декабря в Воронежской области на федеральной трассе М-4 Дон перевернулся пассажирский автобус. В салоне находились 28 граждан Украины. Они направлялись в Ростов-на-Дону из Запорожья.  В аварии пострадали 14 человек, при этом двух госпитализировали в больницу и один из них 0 в тяжелом состоянии. При этом среди пассажиров не было детей и подростков.

Россия ДТП автобус новости России
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